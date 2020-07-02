شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أغانى خرجت من رحم ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع كل لحظ انتصار عاشها الشعب المصرى وثقت الأغانى تلك الفترات البارزة من تاريخ مصرية، فهذا عبد الحليم حافظ أول من غنى منذ إعلان الجمهورية فى نشيد "العهد الجديد" ثم أغنية "ثورتنا المصرية"، وهذه شادية التى تغنت بـ"يا حبيبتى يا مصر" عقب انتصار حرب أكتوبر، كما غنت وردة "على الربابة" وهكذا عبرت الأغنيات عن الانتصار كما حدث فى ثورة 30 يونيو التى ثار فيها الشعب المصرى ضد الإخوان، وعبرت عن موجة ثانية من موجات الثورة التى اختصت لنفسها بشكل مختلف من الأغانى التى ميزتها عن غيرها من الفترات، منحت لعام 2013 علامة مميزة.

تسلم الأيادى

أشهر الأغانى التى نفذت عقب قيام ثورة 30 يونيو، وعليها تراقص المصريون فى الشوارع والميادين معبرين عن نوشة انتصارهم، وقد شارك فى غنائها عدد كبير من الفنانين وهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حكيم، غادة رجب، خالد عجاج، سمير الاسكندراني، سومة، بوسي، أحمد كامل، بالاضافة للفنان مصطفى كامل، والذى كتب الأغنية ولحنها.

وتعد أغنية "تسلم الأيادى" من أهم الأغانى التى قدمت بعد ثورة 30 يونيو، وأهداها مجموعة الفنانين المشاركين فيها وعلى رأسهم الفنان مصطفى كامل، للجيش المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى.

بشرة خير

الأغنية التى يمكنك سماعها فى مختلف عواصم العالم، إذ حازت على شهرة عالمية، وقد ظهرت فى الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وغناها المطرب الاماراتى حسين الجسمي.

وتعتبر أغنية "بشرة خير"، أكثر الأغانى الوطنية التى حققت نجاحاً كبيراً وأعلى نسبة مشاهدة، ورقص عليها جموع الشعب المصرى، وأهداها الفنان حسين الجسمى للشعب المصرى وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، توزيع توما.

تسلم ايدينك

رائعة أخرى من روائع النجم الإماراتى حسين الجسمى، فعلى الرغم من أن الأغنية ظهرت قبل اندلاع ثورة يونيو، وتحديدا فى ذكرى احتفالات تحرير سيناء، إلا أنها نالت شهرة واسعة عقب ثورة 30 يونيو، وصنفت ضمن قائمة أغانى الثورة، وهى من كلمات نادر عبد الله، وألحان وليد سعد. وأخراج الكليب لمحمد مختار .

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طوبة فوق طوبة

وقدمت النجمة أمال ماهر أغنية "طوبة فوق طوبة"، والتى لاقت نجاحا كبيرا وقت عرضها، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى توزيع: أحمد الموجى، ومهداة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للشعب المصرى.

يامصريين

وأصبح صوت أمال ماهر فى ذلك الوقت هو صوت الثورة، إذ غنت آمال ماهر أغنية "يا مصريين" من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، وتم تسجيلها على جزأين، ولاقت هذه الأغنية رواجا كبيرا بين الناس، وقام عمرو مصطفى بتسجيلها بصوته بعد النجاح الساحق الذى حققته.

"بلادى"

بينما غنى محمد حماقى بعد نجاح ثورة 30 يونيو أغنيته الوطنية "بلادى"، كلمات محسن الخياط وألحان بليغ حمدى وتوزيع خالد عز، الأغنية تهدف إلى إشعال الحماس فى الشعب المصرى فى وجه أعداء الوطن.

عاش الجيش المصرى

غنتها المطربة أمينة، فى الذكرى الأولى للاحتفال بثورة يونيو، وهى إهداء لجنود وضباط الجيش المصري، والأغنية من كلمات محمود صلاح، ألحان حسن دنيا، وتوزيع محمد ماهر.