صدقي صخر لـ"الخليج 365": "ليه لأ كان هيتظلم في رمضان".. والتأجيل خدمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان الشاب صدقي صخر، إن خروج مسلسل "ليه لأ" من السباق الرمضاني المنقضي، وقرار عرضه خارج الموسم، جعله يشعر في البداية بالضيق.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أول ما تقرر إن (ليه لأ) مش هيتعرض في رمضان زعلت، واعتقد اني مكنتش لوحدي لإن طبعا فرصة المشاهدة أوسع في رمضان، بس بعد المسلسل ما نزل حسيت إنه غالبا كان قرار صح لأنه كان هيتظلم شوية في رمضان".

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وأوضح صدقي "المسلسل كان مقررًا عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، ووقتها كانت الناس ارتبطت بمتابعة مسلسلات بعينها، ولم يعتادوا بعد على فكرة تقديم 15 حلقة تبدأ منتصف الشهر، إلى جانب أن موضوع العمل ونوع الدراما الموجودة فيه غير مناسبة للإيقاع الذي كان موجودًا في الموسم الماضي تحديدًا، ففي النهاية قرار التأجيل خدم العمل".

وأضاف "المسلسل عُرض بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، ومازال الجمهور لديه حمى المشاهدة، خاصة وأن الحظر كان مازال موجودًا، والناس تريد متابعة أعمال جديدة، والحمد لله (ليه لأ) حصل على نسبة مشاهدة جيدة".

"ليه لأ" إخراج مريم أبو عوف، بطولة أمينة خليل، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، شيرين رضا، تميم عبده، عمر السعيد، ناردين فرج، صدقي صخر، هاني عادل، محسن محيي الدين، ومجموعة كبيرة من الفنانين.