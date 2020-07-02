خاص| بعد اعتذار كاملة أبو ذكري.. تعرف على مصير بـ"100 وش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نجاح كبير حققه مسلسل "بـ100 وش" الذي عُرض في الموسم الرمضاني المنقضي، ومع تأكيدات المنتج جمال العدل على إنتاج جزء ثانٍ من المسلسل، خرجت المخرجة كاملة أبو ذكري وأعلنت اعتذارها عن إخراج العمل والسبب أنها تريد العودة إلى السينما في 2021 بعد آخر أعمالها "يوم للستات".

من جانبه، تواصل "الخليج 365"، مع المنتج جمال العدل للوقوف على تفاصيل الأمر وما هو مصير الجزء الثاني بعد اعتذار "كاملة"، وقال إن الجزء الثاني من "بـ100 وش"، سيؤجل ولن يكن موجودًا الموسم الرمضاني المُقبل، مؤكدًا أن هناك مسلسل آخر سيحل محله.

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وعن سبب تأجيل العمل على جزء ثانٍ من المسلسل الشهير، قال العدل، إن أحداث الموسم الجديد حتمًا ستدور في سويسرا (البلد التي لجأ إليها العصابة في نهاية الجزء الأول)، موضحًا: "عشان الكورونا مش عارفين هنسافر ولا لأ، ولكن هنعمل مسلسل تاني ونبقى نشوف".

ولم يكشف المنتج الكبير عن تفاصيل المسلسل الآخر، وردًا على إن كان ستخرجه كاملة أبو ذكري، قال "العدل": "جايز يبقى كاملة معانا وجايز لأ".

مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، زينب غريب، علا رشدي، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.