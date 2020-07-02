يسرا عن وحيد حامد: خط دفاعي الأول وقت الشدة والأزمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي

احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلاد الكاتب الكبير وحيد حامد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت "يسرا"، صورة تجمعها بـ"حامد"، على متن طائرة، وصورة أخرى أظهرت الأعمال التي قدمتها بالتعاون معه، وعلقت: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي وسندي وعشرة عمري.. كل سنة وأنا واثقة إنك دايما خط دفاعي الأول وقت الشدة والأزمات، كل سنة وانت حقيقي لأنك دايما كنت صاحب نصيحة حق من غير تشويه ولا تزيين".

وتابعت: "كل سنة وانت قيمة وقامة للفن وبيك شوفنا المستقبل في أفلامك وكتاباتك.. أنا فعلا كنت محظوظة إني شاركت في أعمال أقل ما يقال عنها إنها عظيمة وبشكر ربنا على ده لأنه سبب أساسي في نجاح مشواري هو إنك كنت معايا.. بحبك وكل سنة وانت منور حياتنا".

واحتفل الكاتب الكبير وحيد حامد أمس الأربعاء، بعيد ميلاده الـ 76، فهو من مواليد 1 يونيو عام 1944.

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