إيرادات الأربعاء.. "Bloodshot" في الصدارة و"Jumanji" بالمركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي أمام الجمهور، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، استقبلت بعض "السينمات" محبي السينما.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري من إيرادات يوم الأربعاء 1 يوليو..

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في المركز الأول جاء فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، محققًا 26 ألفًا و599 جنيهًا، ويأتي فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، في المرتبة الثانية، بعد تحقيقه 19 ألفا و327 جنيهًا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم " Siberia" بطولة Willem Dafoe، والذي حقق 11 ألفًا و391 جنيهًا.

يأتي في الترتيب الرابع فيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، وبلغ ما حققه من إيراد أمس 6 آلاف و744 جنيهًا، وذهب المركز الخامس لفيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 6 آلاف و639 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم " The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، محققًا 5 آلاف و475 جنيهًا.

فاز بالمركز السابع فيلم "I Still Believe"، بطولة K.J. Apa، بعد تحقيقه 5 آلاف 409 جنيهات، وفي المركز الثامن جاء فيلم " Escape From Pretoria"، بعد تحقيقه 3 آلاف و937 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Jumanji" محققًا 3 آلاف و75 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Onward" بطولة Tom Holland، وحقق 2431 جنيها.