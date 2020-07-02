تراند اليوم : شاهد.. واعظ يغازل مطربة شهيرة: جاءت في الأحلام ووعد من الله

نشرت الفنانة “وعد”مقطع فيديو على حسابها في الانستغرام لواعظ يشيد بها وعلقت عليه قائلة: “سبحان الله لايعرفني ولا اعرفه ويتكلم عني بالطيب. وقال الواعظ في مقطع الفيديو: ” وعد من الله، حين أتت المطربة “وعد” -الله يجزاها خير – سبق أن أتاني رمز فيها يدل على الفرج وتحقيق الأماني”

وأضاف: ” الحين تجيني رسالة تقول بتمدح وعد ، إي نعم أمدحها ، احنا مالنا دخل من الظاهر، أغلب الناس للأسف عندهم فهم قاصر في الدين، وفهم قاصر في النظرة” وأوضحت “وعد” أن الفيديو تم إرساله لها من متابعبن وأخبروها أنه مفسر أحلام ، وجاءه أكثر من حلم وهي موجوده فيه وفسرها .