قريبًا..خالد الصاوي يبدأ تصوير فيلمه الجديد "30 مارس"

يبدأ النجم خالد الصاوي في تصوير فيلمه الجديد "30 مارس" خلال الأيام القليلة المقبلة، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام السايكو دراما.

الفيلم من بطولة خالد الصاوي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوى، وصبرى

فواز، ومحمد على رزق، وندى موسى، ومحمد شاهين، وهو من تأليف حميد المدنى، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر ان، النجم خالد الصاوى

قد شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسل "ليالينا 80"، وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً، كبيراً، وشارك فى بطولته الفنان إياد نصار وغادة عادل وصابرين، نهى عابدين، محمد على رزق، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.