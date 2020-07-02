يبدأ النجم خالد الصاوي في تصوير فيلمه الجديد "30 مارس" خلال الأيام القليلة المقبلة، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام السايكو دراما.
الفيلم من بطولة خالد الصاوي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوى، وصبرىفواز، ومحمد على رزق، وندى موسى، ومحمد شاهين، وهو من تأليف حميد المدنى، وإخراج أحمد خالد موسى.
يذكر ان، النجم خالد الصاوىقد شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسل "ليالينا 80"، وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً، كبيراً، وشارك فى بطولته الفنان إياد نصار وغادة عادل وصابرين، نهى عابدين، محمد على رزق، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر قريبًا..خالد الصاوي يبدأ تصوير فيلمه الجديد "30 مارس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.