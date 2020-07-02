صور .. جيني إسبر تحتفل بعيد ميلاد سيندي

احتفلت الفنانة جيني إسبر بـعيد ميلاد سيندي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements ونشرت جيني بعض الصور من حفل عيد الميلاد، وعلقت قائلة: عيد سيندي كان بالشهر الرابع.. وما قدرنا نعمول عيد ميلاد بسبب والحجر، حاولت مرق العيد هالسنة بدون احتفال.. بس ساندي كانت مصرة وضلت لاحقتني لحتى عملت عيد الميلاد مع رفقاتا .. وهيك صار عمرا 7 سنين وشهرين. كورونا والحجر، حاولت مرق العيد هالسنة بدون احتفال.. بس ساندي كانت مصرة وضلت لاحقتني لحتى عملت عيد الميلاد مع رفقاتا .. وهيك صار عمرا 7 سنين وشهرين. يذكر أن الفنانة جيني إسبر مؤخرًا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل حرملك، تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق، وبطولة كل من باسم ياخور، جمال سليمان، نادين خوري، هبة نور، سلافة معمار، درة، سامر المصري، قيس شيخ نجيب، أحمد الأحمد، ، رنا أبيض، قاسم ملحو، يزن السيد، طلال مارديني، رواد عليو، ليليا الأطرش، علا باشا، رشا بلال، بلال مارتيني، طارق الصباغ، صفاء سلطان، ميريانا معلولي. بطولة الجزء الثاني من مسلسل، تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق، وبطولة كل من باسم ياخور، جمال سليمان، نادين خوري، هبة نور، سلافة معمار، درة، سامر المصري، قيس شيخ نجيب، أحمد الأحمد، ، رنا أبيض، قاسم ملحو، يزن السيد، طلال مارديني، رواد عليو، ليليا الأطرش، علا باشا، رشا بلال، بلال مارتيني، طارق الصباغ، صفاء سلطان، ميريانا معلولي.

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