فيديو..كواليس حفل نانسي عجرم "أمل بلا حدود"

طرحت الفنانة نانسي عجرم، فيديو لكواليس حفلها الغنائي "أمل بلا حدود" الذي أُذيع أون لاين، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أقامت نانسي حفلها الغنائي في الـ 24 من مايو الماضي، وطرحتها عبر "يوتيوب" وسجلت

أكثر من 3 مليون مشاهدة، كان أول حفل غنائي لها بتقنية "لايف" للمساهمة في الترفيه عن جماهيرها خاصة بعد توقف الحفلات الغنائية للوقاية من وباء كورونا

قدمت نانسي في الحفل باقة من أغنياتها المميزة ومنها "قلبي ياقلبي، عم بتعلق فيك، ماتيجي هنا، بدنا نولع الجو، حلم البنات"، على مدار مايقرب من النصف ساعة.

يذكر ان آخر إصدارات نانسي الغنائية كانت من خلال أغنية "قلبي ياقلبي"، التي حصلت على أكثر من 20 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".