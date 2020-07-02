سامح حسين يروج لـبرنامجه الجديد راجل و 2 ستات

نشر الفنان سامح حسين، صور جديدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق "حسين" علي الصور قائلا: "شوفتوني و أنا مذيع .. راجل و 2 ستات، الاثنين والثلاثاء من كل اسبوع إن شاء الله على قناة On .. مساء التفاؤل".

اسبوع إن شاء الله على قناة On .. مساء التفاؤل". Advertisements يذكر أن أخر أعمال الفنان سامح حسين مسرحية "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل، والمسرحية مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، من بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضاً سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي، وإخراج إسلام إمام. والمسرحية مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، من بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضاً سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي، وإخراج إسلام إمام.

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