صور..كواليس كليب أغنية "زحمة الأيام" بمشاركة أبناء الراحل سامح العجمي

نشر الموزع الموسيقي نديم الشاعري، صور من كواليس كليب أغنية "زحمة الأيام" لمجموعة مميزة من مطربي التسعينات، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
علق نديم على الصور قائلاً:"من كليب زحمة الايام مع السوبر ستارز واولاد الشاعر سامح العجمى ( رحمة الله عليه) ادهم و فرح"
وكشف تفاصيل الأغنية "الحان : اشرف سالم، كلمات : سامح العجمى، توزيع : نديم، توزيع وتريات : العميد احمد الموجى".
يقدم الأغنية "مصطفى قمر، إيهاب توفيق، حميد الشاعري، هشام عباس"، وكان لنجوم الأغنية علامات غنائية مميزة مع الشاعر الراحل سامع العجمي، والملحن الراحل أشرف سالم، خلال مشوارهما الغنائي، وقدموا أعمالاً مميزة جعلتهم أهم رواد الأغنية المصرية في تلك الفترة مرورا بفترة الألفينات، فيعتبر هذا الإهداء لهما تخليداً لقيمتهم الفنية بعد رحيلهما.
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