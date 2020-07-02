على شاطئ البحر .. مي سليم تشارك جمهورها أحدث صورها

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بصورة جديدة على شاطئ البحر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وفي سياق آخر، تنتظر "سليم" استئناف تصوير مشاهدها خلال الفترة المقبلة، من مسلسل "خيط حرير" بطولة مى عز الدين، محمود عبد المغنى، سوسن بدر،

مى سليم، نيكولا معوض، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجارومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

يذكر ان، آخر أعمال الفنانة مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، ويشارك فى ‏بطولة المسلسل ‏إياد نصار، وإدوارد، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنه ‏جلال، وعزوز عادل، وانتاج تامر ‏مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة ‏رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.