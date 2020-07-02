شاهد .. عمر كمال يعطف على قطة شارع

نشر الفنان عمر كمال صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهر عمر كمال أثناء إطعامه إحدى القطط المشردة في الشارع، وصرح قائلًا: والله صورة كانت غير مقصودة بالمرة ..
يذكر أن الفنان عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية بعنوان هرم، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم، وألحان وتوزيع محمود صادق، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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