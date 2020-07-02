شاهد .. عمر كمال يعطف على قطة شارع

نشر الفنان عمر كمال صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر عمر كمال أثناء إطعامه إحدى القطط المشردة في الشارع، وصرح قائلًا: والله صورة كانت غير مقصودة بالمرة ..

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الحب والقبول من عند ربنا .. بس انا متعود لما اجيب اكل وهكله ف الشارع اجيب زيادة شوية لان اكيد المكان فيه قطط وكلاب حوليا بس اكتر حاجة تزعلنى ان روح ربنا خلقها تكون جعانة واقولها امشيها .. انا ربنا جبر خاطرى فا اتعودت مكسرشى بخاطر حد حتى لو مش انسان.

يذكر أن الفنان عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية بعنوان هرم، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم، وألحان وتوزيع محمود صادق، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.