جورج وسوف يحيي حفلاً غنائياً الخميس المقبل "أونلاين"

يستعد سلطان الطرب جورج وسوف، لإحياء حفل غنائي على طريقة "الأونلاين"، يوم الخميس المقبل الموافق 9 من شهر يوليو الجاري، تحت شعار "سهرة مع محبوب الجماهير".
ويأتي الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في
وتعرّض سلطان الطرب جورج وسوف لـشائعة زواجه من الفنانة السورية غادة بشور، وجاءت بعد حالة كبيرة من القلق انتابت جمهوره وعشاقه، بعدما انتشرت أخبار بتدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا، مما دفعه للخروج عنصمته مؤخرًا.
وأعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، و كتب فيها: "لما اصحى وأشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم.. أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع الى آخر .. أنا بصحة جيدة جدًا وآخر اعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات"، واختتم كلامه بـ "زهقنا".
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