صور .. رنا سماحة تزيح الستار عن أحدث أعمالها الفنية

نشرت الفنانة رنا سماحة بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements وظهرت رنا من خلال الصور برفقة الملحن أحمد زعيم، والموزع وسام عبد المنعم، وصرحت رنا قائلة: مستمرييييين .. وان شاءالله هتسمعوا حاجه تليق بيكم مع الملحن العبقري احمد زعيم .. والموزع المختلف وسام عبد المنعم وطبعاً الصوره ناقصه الشاعر الاقرب لقلبي احمد حسن راؤول .. العمل من انتاج الشركه الي بتشرف بإنتمائي ليها لايف ستايلز ستديوز .. قريبًا. وصرحت رنا قائلة: مستمرييييين .. وان شاءالله هتسمعوا حاجه تليق بيكم مع الملحن العبقري احمد زعيم .. والموزع المختلف وسام عبد المنعم وطبعاً الصوره ناقصه الشاعر الاقرب لقلبي احمد حسن راؤول .. العمل من انتاج الشركه الي بتشرف بإنتمائي ليها لايف ستايلز ستديوز .. قريبًا. يذكر أن الفنانة رنا سماحة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان أميرة الحب، والكليب من إخراج عادل سرحان، والأغنية من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع سوات ايدوغان، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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