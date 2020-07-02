إنتشرت صورة قديمة ونادرة للممثلة المصرية رجاء الجداوي على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها وهي ترتدي فستان زفاف. وقال المتابعون إن هذه الصورة هي من حفل زفاف الجداوي من زوجها الراحل حسن مختار، حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر سابقا. Advertisements إلا أن إتضّح لاحقًا أن الصورة هي فعلاً نادرة، لكنها ليست مأخوذة من حفل زفاف الجداوي، بل من أحد عروض الأزياء التي كانت تشارك فيها، إذ عملت في فترة من الفترات عارضة أزياء، وإرتدت العديد من فساتين الزفاف في مسيرتها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة: الفنانة رجاء الجداوي بفستان زفاف عندما كانت عارضة أزياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.