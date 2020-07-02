حمادة هلال: أمي مريضة بالسرطان وليست مصابة بفيروس كورونا

بعد انتشار شائعات حول إصابتها بفيروس كورونا، أضطر النجم حمادة هلال للكشف عن طبيعة مرض والدته مؤكدا إنها مصابة بالسرطان وتخضع للعلاج منذ عامين، وأن طلبه الدعاء لها مطلع الأسبوع الجاري كان بسبب تدهور حالتها الصحية.

حمادة هلال ابدى تعاطفه مع كل المصابين بفيروس كورونا وطلب الدعاء لهم بالشفاء، ولكنه بنفس الوقت نفى إصابة والدته بالفيروس، مؤكدا إنها متواجدة حاليا داخل إحدى مستشفيات القاهرة للعلاج من مرض السرطان وأضاف: أمي تعالج من مرض السرطان منذ أكثر من عامين وأرجو من كل محبيني الدعاء لها بالشفاء وعلى من ينشر الاخبار ان يتأكد من صحتها.

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وأكد هلال أن توضيح حقيقة مرض والدته لا يعني النظرة لمرضى فيروس كورونا بطريقة معيبة، وأضاف: الحقيقة أن مرضى كورونا لابد من الوقوف بجانبهم و"الطبطبه" عليهم لأن المرض ليس عيب ولا وصمة عار لصاحبه، وربنا يعفي عن كل مريض.

بنفس الوقت وجه الفنان رامي وحيد، رسالة إلى جمهوره، تعليقا على صورة للفنان حمادة هلال برفقة والدته نشرهاعبر حسابه على موقع انستقرام، قال فيه: ادعوا لوالدة حمادة هلال ربنا يشفيها ويعافيها وتقوم بالسلامة.

يذكر أن حمادة هلال أثار مخاوف جمهوره على صحة والدته عندما طلب الدعاء لها دون الكشف عن حقيقة مرضها، ما دفع البعض لتخمين أنها أصيبت بفيروس كورونا، وقال هلال: أسألكم الدعاء ‏يارب اشف امي يارب اشف امي‏ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.