أبرز ما حصل في حلقة قيامة عثمان الـ 28

برز مسلسل قيامة عثمان في الآونة الأخيرة، وكثر البحث عنه من قبل الجمهور المتابع لمسلسل قيامة أرطغرل، خاصة أنه يعتبر امتدادًا لهذا المسلسل المليء بالأحداث الشيقة، ومنذ انطلاق الحلقة الأولى من مسلسل عثمان بن أرطغرل ولاقى نجاحًا منقطع النظير وبحث الكثيرون عن القنوات التي تعرض مسلسل قيامة عثمان وحلقاته ومنها قيامة عثمان 28
أحداث الحلقة 28
وتدور أحداث الحلقة 28 حول فترة تأسيس وإنشاء الدولة العثمانية؛ إذ يجسد الممثل التركي بوراك أوزجفيت شخصية عثمان غازي وهو الابن الأصغر لأرطغرل، والذي يجب عليه أن يمضي في ذات الطريق التي سار فيها والده، ويكمل معارك الصراع والحرب مع الصليبيين والمغول والتتار والروم والفرس، حتى يتمكن من تأسيس الدولة العثمانية.
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