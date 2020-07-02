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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة بلقيس فتحي برفقة والدها الفنان أحمد فتحي، وكانت بلقيس في الصورة لازالت في سن صغيرة قبل أن تحترف الغناء وتتغير ملامحها بشكل كامل.
وظهرت بلقيس في الصورة من دون وضع أي مستحضرات تجميلية على وجهها، كما أنّها لم تُسرح شعرها وظهرت بكامل طبيعتها.
وإنهالت التعليقات على الصورة
كانت هذه تفاصيل خبر صورة قديمة لـ بلقيس فتحي تظهر التغيير الواضح في ملامحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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