يحيى الفخراني يضحي بابنه الأكبر من أجل مصلحته الشخصية

عاد الفنان يحيى الفخراني للتحضير لمسلسل «محمد علي باشا» بعد توقف استمر لأكثر من عشر سنوات دون أسباب واضحة وقتها، وأكد مصدر مقرب من الفخراني أنه عاد للتحضير للمسلسل مع شركة سنرجي بعدما اتفق معها على التفاصيل، وكشف المصدر أن السبب وراء توقف المسلسل طوال كل هذه السنوات هو رغبة الفخراني في أن يقوم نجله شادي الفخراني بإخراج العمل خاصة أنه سيكون من بطولته ومن تأليف والدته لميس جابر، لكن طلب الفخراني قوبل بالرفض من شركات الإنتاج، خاصة أن المسلسل يحتاج إمكانيات إخراجية ضخمة، لذلك رفض الفخراني أن يصور المسلسل. اقرئي ايضا : حفيدة عادل امام تقلده في مدرسة المشاغبين Advertisements وأضاف المصدر أنه سوف يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة به خلال الأيام القادمة حيث لم يتم ترشيح باقي الأبطال حتى الآن، ومن المفترض أن يتم اختيار مخرج كبير لتولي مهمة إخراج العمل الذي يحتاج إمكانيات فنية خاصة بعدما انتهت الكاتبة لميس جابر من كتابة السيناريو.

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