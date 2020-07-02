ياسمين صبري تطلب أجراً خيالياً من عمرو اديب مقابل الظهور معه والثاني يوجه لها إهانة

طلبت الفنانة ياسمين صبري 250 ألف دولار من فريق إعداد برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة قناة «mbc مصر»، وذلك مقابل الظهور معه في إحدى حلقات البرنامج، لكن إدارة البرنامج رفضت نظراً لضخامة المبلغ الذي يعادل أربعة ملايين جنيه مصرية.

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وقال مصدر من داخل البرنامج أن عمرو أديب غضب من طلب ياسمين صبري، خاصة أنها تعلم أن النجوم دائماً لا يتعاملون مع برنامج عمرو أديب مثل باقي البرامج خاصة أنه من أكثر البرامج مشاهدة في مصر وبعض الدول العربية.

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وعندما سمع عمرو المبلغ الذي طلبته ياسمين صبري، طلب من فريق الإعداد أن يخبرها بأنه سوف يعطيها 100 ألف جنيه مصري فقط، وهذا هو قيمتها، لكن اعتبرت ياسمين أن ما قاله عمرو أديب هو بمثابة إهانة لها، ورفضت بالطبع الظهور بالبرنامج.

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