باباراتزي المشاهير: نجمات رصدن وهن يدخّن

تحرص النجمات العرب على اخفاء جوانب خاصة من حياتهن وعادات يقمن بها في حياتهن اليومية كالتدخين. لكن الباباراتزي يبقى في المرصاد لالتقاط صور خلال مواقف مخفية من حياة النجمات، وهذه الصور في الألبوم أعلاه هي لنجماتنا رصدن وهن يدخّن. اقرئي أيضاً: باباراتزي الجميلة ترصد المشاهير في صور محرجة Advertisements صور كثيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة تظهر النجمات العرب يمسكن السيجارة أو الشيشة، ويمارسن التدخين بشكل يومي، بعضهن اعتاد عليها بسبب بعض الأدوار التلفزيونية او السينمائية وبعضهن كان يستغل فترة الاستراحة في كواليس العمل للتدخين مثل النجمة المصرية مي عز الدين التي صدمت جمهورها كثيراً بصورها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحمل السيجارة. شاهدوا الصور وتعرفوا على صور النجمات العربيات اللواتي أثرن الجدل وأغضبن جمهورهن بصور التدخين. اقرئي أيضاً: باباراتزي "الجميلة" ترصد النجمات بمواقف محرجة بسبب ملابسهن الخاطئة باباراتزي الجميلة: ترصد النجمات في نومهن العميق باباراتزي الجميلة ترصد سرقة النظرات بين المشاهير في أوقات غير مناسبة

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