صابر الرباعي ينفي شائعة وفاته

بعد أن انتشرت بعض الشائعات عن تعرضه لحادث مرور ووفاته خلال الساعات الماضية، نشر المطرب التونسي "صابر الرباعي" فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به "أنستقرام" و"تويتر"، للرد على كل الشائعات المثارة حوله.

وقال صابر في الفيديو "اليوم بتاريخ 1 يوليو 2020 فاجأني إشاعة مغرضة وسخيفة جداً إني تعرضت لحادث مروري لا سمح الله وسببلي ما تسبب به، ولكني أحب أن أبلغكم إني موجود بين أهلي وأحبابي بتونس وعائلتي، فلا تسمعوا الإشاعات المغرضة والسخيفة ولا تصدقوها وأنا موجود الحمد لله".



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يذكر أن الفنان صابر الرباعي بصدد تجهيز مفاجأة لجمهوره، تتمثل في طرح الفيديو الكليب لأغنية "ليلة من العمر"، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ، والأغنية ضمن أغاني ألبوم"صابر 2019" الذي تم طرحه بشهر يوليو العام الماضي.

من ناحية أخري طرح صابر الرباعي مؤخرا كليب بعنوان "ليلة في العمر"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع الموسيقى عمر صباغ، ومن إخراج وليد ناصيف.

كما شارك صابر الرباعى مؤخرا في أوبريت "أنت أقوى" مع الكينج محمد منير، ونجم الجيل تامر حسني، والديفا سميرة سعيد، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمديى، وإخراج الكليب لطارق العريان.