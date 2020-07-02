أبرزهم أحمد زاهر ومي عمر.. نجوم يخوضون البطولة المطلقة لأول مرة

كشف مارثوان رمضان الدرامي 2020 عن إمكانية عدد من النجوم تحمل عبء البطولة المطلقة، والقفز لمنطقة جديدة، إذ تألق هولاء النجوم ونجحوا في تقديم شخصيات فنية ثرية.

نجاح النجوم دفع شركات الإنتاج للرهان عليهم وترشيحهم للبطولة المطلقة لأول مرة. وفي التقرير التالي ترصد ”الخليج 365” أبرز الأسماء المرشحة للبطولة الأيام المقبلة.

مي عمر





تمتلك الفنانة مي عمر الموهبة و الحضور، وقد شاركت في عدد كبير من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل "الأسطورة" أمام محمد رمضان ، و"ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا.

وفي رمضان الماضي قدمت دورا مختلفا في مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال ونجحت في جذب الأنظار.





تعرضت مي عمر لهجوم كبير لكونها زوجة المخرج محمد سامي وأنه يدعمها، لذا راحت تشارك في أعمال لا تحمل توقيعه واستطاعت أن تنجح.

ومؤخرا تم ترشيح مي عمر لبطولة مسلسل بعنوان "لؤلؤ" وتخوض بهذا العمل تجربة البطولة المطلقة لأول مرة، و المسلسل من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام، ويضم نخبة من النجوم مثل نيرمين الفقي وإدوارد ونجلاء بدر.

أحمد العوضي

قدم شخصية الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار" أمام النجم أمير كرارة ، وشكل هذا العمل نقلة نوعية في مشواره الفني، لذا تم ترشيحه كبطل مطلق أمام الفنانة ريم مصطفى في مسلسل بعنوان "شديد الخطورة".





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المسلسل يعرض الآن على منصة watch it وهو من تأليف محمد سيد بشير و إخراج حسام علي، وتدور فكرته في إطار من الأكشن والإثارة.

أحمد زاهر





يرى كثير من النقاد أن الفنان أحمد زاهر من فصيلة الموهوبين التي لا تتكرر كثيرا، وإن كان يستحق العبور لخانة الفتى الأول منذ عدة سنوات.

أثبت زاهر نفسه على شاشة التليفزيون في أعمال رائعة مثل "العصيان" و"البرنس" الذى عرض في رمضان الماضي، كما يضم أرشيفه المهني العديد من الأعمال السينمائية مثل "هروب اضطراري وعريس من جهة أمنية".





ومنذ أيام أعلنت شركة سنرجي عن رغبتها في تقديم عمل درامي بطولة أحمد زاهر، وأكدت أن نجاحه في رمضان الماضي كان لافتا وأنه يستطيع النجاح في تجربة البطولة المطلقة، ولم تكشف الشركة عن فريق العمل حتى الآن، لكنها أكدت أنه في مرحلة التحضير.

هيثم شاكر

دخل المطرب هيثم شاكر عالم الدراما لأول مرة منذ 3 سنوات من خلال مسلسل "أرض جو" مع الفنانة غادة عبدالرازق.

وفي رمضان الماضي كتب شهادة بطولته الدرامية الأولى بمسلسل "حب عمري"، الذي ينتمي إلى الأعمال الدرامية الرومانسية المليئة بالأحداث المشوقة.

شارك في العمل سهر الصابغ ومنة فضالي وأحمد كرارة وأماني كمال ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

ريهام حجاج





وقفت كبطلة مطلقة وتصدرت ملصق مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في رمضان 2020، وجسدت دورا صعبا واستطاعت أن تثبت نفسها أمام النجم الكبير خالد النبوي والفنان القدير محمود حميدة. والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.