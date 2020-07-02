نجم فيلم "شازام" يخوض مشروعا سينمائيا جديدا

أحمد جمال أحمدالخميس 2020/7/2 09:39 م بتوقيت أبوظبي
يستعد النجم زكاري ليفي للعودة أمام كاميرات التصوير من جديد، بعد النجاح الكبير الذي حققه عبر بطولته لفيلم "شازام"، ضمن عالم أبطال DC السينمائي.
وحسبما ذكرت مجلة "فيرتي"، فإن زكاري قد اختار مشروعه السينمائي الجديد، الذي سيكون قصة مستوحاة من أحداث حقيقية، عن حياة لاعب كرة القدم الأمريكية "كرت ورنر".
وقالت المجلة إن الاسم المبدئي للفيلم حتى الآن هو American Underdog: The Kurt Warner Story، وتنتجه للسينما شركة الإنتاج السينمائي "لايونز جيت".
وترجع عبقرية اللاعب كرت ورنور، إلى اعتباره أحد أفضل لاعبي موقع الظهير الرباعي بكرة القدم الأمريكية، ورغم بداياته المتواضعة في الحياة، نجح في صناعة مجد لا ينسى، بأن قاد فريق "سانت لويس رامز"، لتحقيق أضخم بطولة في دوري كورة القدم الأمريكية المعروفة باسم Super Bowl XXXIV.
كما أعلن زكاري بنفسه عن الخبر، بنشره صورة له مع ملصق للاعب، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وألحقها بتعليق عبر خلاله عن سعادته بتجسيد حياة هذا "الاستثنائي".
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