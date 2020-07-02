أفضل أفلام هندية كوميدية 2020.. استمتع بها في المنزل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجد الكثير متعة في مشاهدة الأفلام الهندية التي تتسم بطابع مميز خاصة لدى الدول العربية، وتتميز الأفلام الهندي بالبهجة من خال الرقصات أو الأزياء ذات الألوان المبهجة، وجئنا إليكم بأفضل أفلام هندية كوميدية 2020 يمكنك مشاهدتها أثناء العزل المنزلي إثر انتشار فيروس كورونا.



أفضل أفلام هندية كوميدية:

فيلم Jagga Jasoos





من أفلام المغامرات الكوميدية إنتاج عام 2017 والفيلم بطولة رانبير كابور وكاترينا كايف، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شاب يقوم بالبحث عن والده في الأدغال بمساعدة صديقته ويواجهان العديد من المخاطر.

فيلم Khoobsurat





من الأفلام الكوميدية الهندية الرائعة التي تدور أحداثه عن طبيبة العلاج الطبيعي التي تم تكليفها بعلاج أحد الملوك والتي تواجه الصعوبة في إقناعه في العلاج، وتحاول إقناع ابن الملك بالتحدث إليه مما يعرضهم لمواقف كوميدية ورومانسية، والفيلم من إنتاج عام 2014، ومن إخراج شاشانكا غوش، وبطولة سونام كابور وفؤاد خان.

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فيلم panga





فيلم من إخراج أشويني لاير وبطولة كانجا رانوت وراجيش تايلانج، تدور أحداث الفيلم في إطار درامي كوميدي حول سيدة هندية كانت في الماضي لاعبة في لعبة الكابادي بالفريق الوطني وهي زوجة وأم، ولكنها تعود للعب مرة أخرى وتم إصدار الفيلم في يناير 2020.

فيلم Housefull 3





من الأفلام الرومانسية الكوميدية وأحداث قصة الفيلم تدور حول أب ثري لا يريد أن يزوج بناته الثلاثة حتى يظهر 3 شباب متعثرون ماديا يريدون أن يتزوجهن ليتقاسموا الثروة معهم، ويحاولون إقناع الأب بأنهم أزواج صالحين، الفيلم من إخراج ساجد وفارهاد، بطولة أكشاي كومار وريتيش ديشمخ وابهيشيك باتشان.