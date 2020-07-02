هل تزوج جورج وسوف بالفنانة غادة بشور؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت الفنانة السورية غادة بشور، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عن زواجها بالفنان جورج وسوف، وذلك بعد انتشار صورة جمعتهما سويا.

وقالت غادة بشور على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "ما تم تداوله لا أساس له من الصحة".

وأشارت إلى أن ما يجمعها بجورج وسوف "علاقة صداقة قوية جدا إضافة للمحبة والوفاء".

وأكدت بشور أنها ”ستقاضي من نشر هذه الأخبار وروّج لتلك الشائعة“.

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يذكر أن جوروج وسوف كان قد نفى في وقت سابق خبر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووجه الفنان السوري رسالة إلى وسائل الإعلام طالبها فيها بتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة.

وقال جورج عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "لما أصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم".

وأضاف الفنان السوري قائلا: "أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها".