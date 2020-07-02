حفيدة عادل إمام تخطف الأنظار بتقليد جدها

الخليج 365الخميس 2020/7/2 04:26 م بتوقيت أبوظبي
أشعلت الطفلة هالة مقبل، حفيدة الفنان المصري الكبير عادل إمام، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما ظهرت في مقطع فيديو قصير وهي تقوم بتقليد جدها.
صاحبة الـ 11 عاما نشرت فيديو قصير عبر تطبيق "تيك توك" وهي تقلد جدها في مشهد من مسرحية "مدرسة المشاغبين"، وتقول تزامنا مع صوت عادل إمام بالمسرحية: "بتقولي أقف.. بعد ١٤ سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف".
حققت الطفلة هالة مقبل بعض الشهرة في الآونة الأخيرة بعد لقائها بالنجم العالمي مينا مسعود بطل فيلم "Aladdin"، وبعدها انتشرت صورة أخرى تجمعها بالفنان محمد رمضان.
وتتقن حفيدة عادل إمام فن الرسم حيث ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية، وأكدت دعم جدها لها وتشجيعه لما ترسمه، وإعجابه بلوحاتها وأعمالها الفنية.
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