الخارجية الأمريكية: نرفض جميع التدخلات الخارجية في ليبيا ونؤكد ضرورة تسوية الأزمة عبر المسار السياسي المزيد

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن رفضها جميع التدخلات الخارجية في ليبيا.

وطالبت الخارجية الأمريكية بضرورة تسوية الأزمة الليبية عبر المسار السياسي.

الرفض الأمريكي للتدخلات الأجنبية في ليبيا جاء بعد ساعات من تأكيد فرنسا مجددا رفضها التدخل الأجنبي في ليبيا بجميع أنواعه وبمختلف مصادره.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد دعا إلى الإسراع في التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، معربا عن قلقه من الوضع المتوتر حاليا في البلاد.

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ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية، وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش شرقي مصراتة وغربي سرت.

وفي 6 يونيو/حزيران الماضي، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا، ولاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

وتضمنت المبادرة المصرية، التي أطلق عليها "إعلان القاهرة"، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية، وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش شرقي مصراتة وغربي سرت.