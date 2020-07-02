ساندي تكشف سبب رفضها تقديم أغنية «ديو»

كشفت المطربة ساندي، سر عدم تقديمها أغنية على طريقة الـ"ديو" منذ بداية مشوارها الفني تجمعها بمطرب آخر مصري أو عربي.

وقالت ساندي، إنها لم يحالفها الحظ حتى الآن، للغناء مع مطرب مصري أو عربي في أغنية واحدة تجمع بينهما، مشيرة إلى أنها ترغب حال خوضها هذه التجربة في أن تكون بشكل جديد وتكون إضافة لها.

وأضافت أنها تسعى في الوقت الحالي إلى هذه الخطوة مع أحد المطربين، رافضة الإفصاح عن اسمه، خاصة أن الأغنية ستجمع أكثر من مطرب على طريقة الـ"تريو" وليس "ديو"، بمشاركة أحد المطربين العالميين.

وتابعت أنها قدمت من قبل أغنية "ديو" واحدة فقط في بداية مشوارها الغنائي بعنوان "أول مرة أتجرأ" مع المطرب العالمي كارل وولف عام 2016، وحققت وقتها نجاحا كبيرا.

Advertisements

قد يهمك أيضاً :