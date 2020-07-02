تعرف على تفاصيل الألبوم الجديد للفنان راشد الماجد

القاهرة - لايف ستايل
انتهى الفنان السعودي راشد الماجد من تسجيل نصف أغاني ألبومه الجديد، ويعمل حاليًا على تسجيل باقي الأغاني، حيث يتواجد راشد في أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، تمهيدًا لطرحه في الفترة المقبلة.
ويتعاون راشد الماجد من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم الموزع رأفت، وسيروس، وجاسم محمد، والشعراء خالد العوض في أغنيات ستشكّل مفاجأة كبيرة للجمهور. وكان ألبوم “مصيبة” آخر ألبومهات راشد الماجد، وطرحه في العام 2013، إلا أنه استطاع تعويض جمهوره من خلال الأغاني السينجل، التي كان يطرحها بشكل مستمر.
من ناحية أخرى طرح راشد الماجد أغنية بعنوان “شيسوى”، من كلمات خالد العوض، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع سيروس، وأعاد راشد، توزيع أغنية تحمل اسم “كذاب”، وهي من كلمات وألحان مشعل العروج، وتوزيع رأفت، ومكس وماستر جاسم محمد، وجيتار شريف فهمي.
يذكر أن راشد الماجد، الذي بدأ مسيرته الفنية عام 1984، استطاع أن يحقق شعبية جارفة فى الوطن العربي، ومن أبرز أعماله “ويلو” و”عطاشي” و”يا كل عمري” و”يا قلبي” وغيرها.
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