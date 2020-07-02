دوللي شاهين تستعرض جمالها عبر "إنستغرام"

نشرت الفنانة دوللي شاهين عددًا من الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وظهرت دوللي في فترة استجمام على البحر، بينما ارتدت دوللي المايوه وعلقت عليها قائلة: "نور اليوم قالتلي.. ماما جمالك لا يقهر.. انتو شو رأيكن".

يذكر أن دوللي شاهين طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها "لحاجة دعيالك" على قناتها الرسمية على "يوتيوب" وهي من كلمات شفيق كارم وألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس، ولاقت نجاحا كبيرا وردود أفعال واسعة، وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث اقتربت من تحقيق المليون الأول بعد يومين من طرحها على "اليوتيوب" بوصول عدد مشاهداتها 967 ألفا.

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