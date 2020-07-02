محمد هنيدي يتراجع عن فيلم " كينغ سايز " لصعوبة التنفيذ

تراجع الفنان محمد هنيدي عن القيام ببطولة فيلم " كينج سايز"، الذي كان من المزمع أن يجسد خلاله شخصية عقلة الإصبع، والذي صور البرومو التشويقي له منذ عدة اشهر تمهيداً لتصوير أحداث الفيلم نفسها



وأكد مصدر مقرب من هنيدي انه كان متحمساً للغاية لفكرة الفيلم لكن واجهته صعوبات كثيرة في التنفيذ خاصة أن العمل يعتمد بشكل شبه كامل علي " الجرافيكس" وبعض التقنيات الحديثة والتي سوف تتسبب في ارتفاع تكلفة الفيلم بشكل مبالغ فيه



واضاف المصدر ان هنيدي بدأ بالفعل تصوير فيلم آخر وهو " النمس والإنس" مع المخرج شريف عرفة والفنانة منة شلبي اما عن فيلم " كينج سايز" فكان من تأليف عمر طاهر واخراج اسلام خيري وانتاج وليد صبري

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