عودة التحضير لمسلسل محمد علي بعد توقف عشر أعوام

القاهرة - لايف ستايل عاد الفنان يحيي الفخراني للتحضير لمسلسل " محمد علي باشا" بعد توقف استمر لأكثر من عشر سنوات دون أسباب واضحة



وأكد مصدر مقرب من الفخراني أنه عاد للتحضير للمسلسل مع شركة سنرجي بعدما اتفق معها علي التفاصيل،



وأضاف المصدر أنه سوف يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة به خلال الأيام القادمة حيث لم يتم ترشيح باقي الأبطال حتى الآن



ومن المفترض أن يتم اختيار مخرج كبير لتولي مهمة اخراج العمل الذي يحتاج امكانيات فنية خاصة بعدما انتهت الكاتبة لميس جابر من كتابة السيناريو قد يهمك أيضاً : Advertisements

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