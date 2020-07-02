تعرف على تفاصيل شخصية صابرين في "النمس والإنس"‎

القاهرة - لايف ستايل
تواصل الفنانة صابرين، تصوير فيلمها الجديد "النمس والإنس" والذي تشارك فيه الفنان محمد هنيدي، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم نهاية الصيف الجاري.
وعلمنا أن الفنانة صابرين، تجسد شخصية شقيقة الفنانة منة شلبي، التي تجمعها قصة حب مع الفنان محمد هنيدي، وتجمعها بشقيقتها مجموعة من المغامرات الشيقة داخل الفيلم.
"النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، محمود حافظ، بيومي فؤاد، تأليف كريم حسن بشير، ومن إخراج شريف عرفة.
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