محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
مع عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، ضمن خطوات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصت مؤسسة ألوانات للفنون والثقافة في المنيا، على بعث رسالة تفاؤل.
ولجأت المدرسة لفراشات مدرسة الباليه، الطالبات اللائي يتدربن على رقص الباليه، والتقطت لهن مجموعة من الصور أثناء التدريب، ظهرن خلالها مرتديات الكمامات.
وأرسلت الفتيات رسالة بأن الحياة ستنتصر على الوباء وستعود مع كامل الالتزام بطرق الوقاية الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| فراشات مدرسة الباليه بالمنيا ترتدي "الكمامات" أثناء التدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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