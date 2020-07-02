نادية الجندي تحيي ذكرى رحيل عزت أبو عوف: الصديق الغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: حرصت الفنانة نادية الجندي، على إحياء الذكرى الأولى لرحيل الفنان القدير عزت أبو عوف. ونشرت "نادية"، مجموعة صور تجمعها بـ"أبو عوف"، وغردت: "الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان الكبير والصديق الغالي عزت أبو عوف، الله يرحمه يارب، نسألكم الدعاء". عزت أبو عوف رحل عن عالمنا في 1 يوليو 2019، بعد صراع مع المرض، وشارك الفنان الكبير في عدد من الأعمال الهامة، أبرزها: "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "الملك فاروق"، "زيزينيا"، "بخيت وعديلة"، "إمرأة هزت عرش مصر"، "طيور الظلام"، وغيرها من الأعمال.

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