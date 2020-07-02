قبل عمر كمال.. نجوم ظهروا بصحبة عائلاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان عمر كمال، صورة تجمعه بوالدته وشقيقته، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة، التي ظهرت فيها والدته وهي ترتدي "النقاب".

وقبل عمر كمال، نشر عدد من نجوم الفن صورا بصحبة عائلاتهم، أبرزهم:

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي، منذ أيام، صورة تجمعه بوالدته، ظهر فيها وهو يسبح وبجواره والدته المحجبة، وحازت الصورة وقتها على إعجاب عدد كبير من جمهوره ومتابعيه.

محمد عز

نشر الفنان محمد عز، في مارس الماضي، صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق: "ربنا يحفظ كل أم".

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نادر حمدي

الفنان نادر حمدي، فاجأ جمهوره بنشر صورة بصحبة والدته الفنانة عفاف حمدي، داخل منزلهما، يهنئها من خلالها بعيد ميلادها.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بوالدها، وحازت الصورة وقتها على إعجاب جمهورها.

مصطفى حجاج

كشف الفنان مصطفى حجاج، عن صورة تجمعه بوالدته، على شاطئ البحر، وعلق: "ربنا يخليكي لينا يا أمي".