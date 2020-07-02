لطيفة :" خايفة ادخل تويتر بسبب الطفل السوري"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365 : عبرت الفنانة لطيفة عن حزنها من واقعة اغتصاب وتعذيب طفل سوري، من 3 شباب فى لبنان. وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "مساء الخير أنا امبارح عشت في كابوس بسبب خبر الطفل السوري اللي اغتصبوه، بقيت خايفة ادخل تويتر والاقي مثل هذه الأخبار استغفر الله العلي العظيم وكان رواد السوشيال ميديا، قد تداولوا مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، أظهر تعرض طفل سوري يبلغ من العمر 13 عاما، لعملية تحرش واغتصاب تكررت مرات عديدة، مع تعذيب نفسي وجسدي، حيث تعمد الثلاثة شباب ربطه والتناوب على الاعتداء عليه بالضرب والتحرش والاغتصاب، هؤلاء الشباب من أبناء البلدة، وجميعهم من الجنسية اللبنانية بينهم ابن أحد القياديين بحزب الله، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، ويعمل الطفل في معصرة، فيما تعمل والدته في بيع الخضراوات لإعالة أسرتها بعد طلاقها من زوجها السوري الجنسية.

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