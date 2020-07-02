بالصور.. منة فضالي: "زنزانة 7 في عيد الأضحى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة منة فضالي، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، من كواليس فيلمها الجديد "زنزانة 7"، تعلن من خلالها عرضه قريبا بالسينمات.

وعلقت: "بسم الله توكلنا على الله، فيلم زنزانة 7 في عيد الأضحى إن شاء الله، مع النجوم، والفيلم من إخراج إبرام نشأت".

فيلم "زنزانة 7" بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، منة فضالي، أحمد التهامي، مدحت تيخة، أيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.