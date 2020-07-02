انتصار لـ"الخليج 365": بدرية طلبة عشرة عمري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أعربت الفنانة انتصار عن سعادتها بالتعاون الفني الثالث مع الفنانة بدرية طلبة خلال برنامج "بيت ريا وسكينة"، الذي يعرض لهما قائلة: "سعيدة للغاية بالتعاون الثّالث بيني وبين بدرية طلبة، فتجمعنا صداقة كبيرة وعشرة طويلة على المستوى الشخصي، وتعرف كل منا الأخرى منذ أمد طويل".

أضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "من الجميل أن يعمل الشخص مع فنان ينسجم معه في التعاون الفني، وأرى أن كل النجاحات على مستوى العالم كانت نتيجة الصداقة والانسجام فيما بين أفراد طاقم العمل التي تبعد الأنانية عن الأجواء".

من جهة أخرى أكدت أن اسم البرنامج قد جاء تيمنًا بالنجاح الذي حققته مع الفنانة بدرية طلبة خلال مسرحية "ريا وسكينة " التي قامتا بتقديمها سويا من قبل.

جدير بالذكر أن برنامج "بيت ريا وسكينة " هو التعاون الثالث بينta الفنانة انتصار والفنانة بدرية طلبة بعد مسرحية "ريا وسكينة "، وبرنامج "نفسنة".