رعب وإثارة وأكشن.. أفلام سهرة الخميس على القنوات الفضائية

تحرص مجموعة من القنوات على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة، نوعًا من التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

MBC 2

في تمام الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الجريمة The November Man، إنتاج عام 2014، من إخراج روجر دونالدسون.

الفيلم مستوحى من رواية ليس هناك جواسيس من تأليف بيل جرانجر، وتدور أحداثه حول استدراج عميل محنك سابق في المخابرات المركزية من تقاعده؛ لينفذ مهمة تهدف لحماية شاهدة ثمينة، قد تكشف الحقيقة وراء مؤامرة مضى عليها عقود من الزمن.

أما في تمام الساعة العاشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Sleepless، إنتاج عام 2017، بطولة جيمي فوكس، ميشيل موناغان، تي آي، ومن إخراج باران بو أودار.

تدور أحداث الفيلم حول عملية سرقة فاشلة تؤدي إلى اختطاف مراهق، فينطلق ضابط شرطة في سباق مع الزمن لينقذه ويقدم المجرمين إلى العدالة.

mbc max

في تمام الساعة الثامنة وخمسين دقيقة، تعرض القناة الفيلم الدرامي The Day The Earth Stood Still، إنتاج عام 2008، مقتبس من رواية "Farewell to the Master" صدرت عام 1941.

يسرد الفيلم أحداث قصة الخيال العلمي الكلاسيكية التي تدور حول كائن فضائي يسافر عبر الكون من أجل تحذير الآخرين من خطرٍ محدق يحيط بكوكب الأرض.

وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم الخيال العلمي Automata، إنتاج عام 2014، بطولة أنطونيو بانديراس، ميلاني جريفيث، روبرت فوريستر.

تدور أحداث الفيلم حول وكيل تأمين يحقق في سلسلة قضايا غير عادية تتعلق، على ما يبدو، بروبوتات تعاني من عيوب في التصنيع، وسرعان ما ينجرف نحو مغامرة خطيرة.

MBC ACTION

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الثانية عشرة وخمس عشرة دقيقة، فيلم الأكشن Man on a Ledge، إنتاج عام 2012، بطولة سام ورذينجتن، إليزابيث بانكس، جيمي بيل، انتوني ماكي، إد هاريس.

من على حافة الطابق الخامس عشر في إحدى ناطحات سحاب مدينة نيويورك، حيث خطوة واحدة خاطئة تعني الموت، يتعين على نك كاسيدي المحاصر تنسيق خطة خطيرة لإثبات براءته من جريمة لم يرتكبها.

mbc bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم الرعب الهندي Stree، إنتاج عام 2018، تأليف راج نيديمورو، وكريشنا د.ك، ومن إخراج عمار كوشيك.

تدور أحداث الفيلم، في مدينة تدعى تشانديري، يختفي فيها الرجال بشكل غامض.. هل تقوم ستري بخطفهم؟ من تكون وماذا تريد؟