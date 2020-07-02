النجوم الأفضل في استفتاء "الخليج 365" لمسلسلات وبرامج رمضان 2020.. نجاحهم بداية التغيير

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يوليو 2020 07:49 مساءً - تزداد أهمية وشعبية استفتاء «الخليج 365» الدرامي عاماً بعد آخر، والسبب نتائجه الدقيقة المعتمدة على تصويت عدد كبير من الجمهور والنقاد والإعلاميين من خلال استبيان يضمّ الفئات والقطاعات كافة المشاركة في الأعمال الرمضانية، من نجوم المسلسلات وكتّابها ومخرجيها وشاراتها الغنائية وغيرها، عبر نسختيها الإلكترونية والورقية وكافة منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم اختيار النجوم الفائزين والمسلسلات التي حققت مراتب متقدمة في السباق الرمضاني 2020.

أبرزت نتائج الاستفتاء الدرامي ونجاح النجوم الفائزين هذا العام، بداية التغيير في مسار الدراما العربية والخليجية، وأهمها تركيز شركات الإنتاج على البطولات الجماعية بين النجوم العرب الكبار والشباب، ودمج الأجيال المخضرمة والشابة فنياً بأعمال مشتركة ناجحة تحقق أعلى نسب مشاهدة عربية، وأبرز هذه الأعمال «أم هارون» الذي تشارك البطولة الرجالية فيه أحمد الجسمي وعبد المحسن النمر، وتألق النجمات الشابات إلهام علي وفاطمة الصفي إلى جانب الفنانة حياة الفهد، و«الاختيار» الذي أصبح أول مسلسل يحل فيه أكبر عدد من نجوم الصف الأول ضيوف شرف و«البرنس» وكان بطولة جماعية ومباراة في الأداء بين محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا وسلوى عثمان ونور، و«خيانة عهد» بمشاركة نجمات الصف الأول الثلاث يسرا وجمانة مراد وحلا شيحا.

أم هارون

بموسم رمضان الدرامي 2020 تراجع نجوم كبار وزعماء دراما وكوميديا لصالح نجوم شباب أكثر حباً للتجديد والمغامرة، فلمع آسر ياسين للمرة الأولى بالكوميديا في «ب100 وش».

احتل الممثل السعودي الواعد سعد عبد العزيز بمسلسله الكوميدي «أوريم» الترند في الخليج بفضل أدائه الطبيعي غير المتكلف متفوقاً على نجوم كوميديا كبار، كما نافست إلهام علي بمسلسل «مخرج 7» كوميديانات الخليج المخضرمات، وأثبتت أنها فنانة شاملة به وبـ«أم هارون».

سعد عبدالعزيز

لوحظ بالاستبيان اهتمام كبير بمسلسليّ «النهاية» و«الاختيار» لاستفادتهما الكبيرة من تطور التقنيات الرقمية والتكنولوجية والجرافيك والإضاءة في التصوير والديكورات المستقبلية والمعارك العسكرية على أعلى مستوى وتطور يبعث على الفخر والتفاؤل بالدراما العربية.

سجل هذا العام أيضاً تراجع شركات الإنتاج بموسم رمضان 2020 الدرامي عن تقديم المسلسلات التاريخية التقليدية السائدة منذ عقود طويلة، واستبدالها بمسلسلات تاريخية حديثة وأخرى افتراضية مستقبلية يتمنى صناعها لو تصبح فعلاً حقيقة.

احتلت أيضاً قناة MBC المرتبة الأولى بين المحطات الأكثر مشاهدة في رمضان 2020. وفي ما يلي النتائج كاملة في مختلف الفئات الفائزة.

جدول النتائج المتعلقة بالدراما العربية والخليجية

جدول النتائج

جدول النتائج المتعلقة بالدراما التونسية والمغربية

جدول نتئج الأعمال التونسية والمغربية

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النقاد المشاركون في استفتاء "الخليج 365" لمسلسلات وبرامج رمضان 2020

المستشار الثقافي والسيناريست والشاعر محمد عابس

الناقد الفني والكاتب عبدالله القبيع

الناقد الفني عبد الرحمن الناصر

الناقد الفني رياض المســلم

الناقد الفني طارق الشناوي

الناقد الفني رامي المتولي

الناقد السينمائي والفني رسمي محاسنة

الناقد الفني محمد حجازي

الصحفي والناقد الفني محسن عبد الرحمان

الناقد الفني خالد لمنوري