شاهد..أغنية الهروب لـ يارا من داخل الاستوديو

نشرت الفنانة يارا مقطع موسيقي لأغنيتها الجديدة "الهروب" التي ستطرحها قريباً خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
أعلنت يارا مؤخراً عن طرح أغنيتها عبر"انستجرام"، وعبًر متابعيها عنانتظارهم للأغنية خلال مشاكرتهم في التعليقات.
يذكر ان يارا قد طرحت مؤخراً 3 أغاني بشكل متتالي أحدثهم أغنية "ماخطر البال" التي سجلت أكثر من مليون ونصف مشاهدةعبر "يوتيوب"، من كلمات:أحمد بن فارس، ألحان:أسامة العطار، توزيع:هشام السكران، بالإضافة إلى أغنية "حبيبي يا" وحققت أكثر من 800 ألف مشاهدة، من كلمات:أسايل، ألحان:البحر، توزيع:حاتم منصور، وآخرهم أغنية "سيد إحساسي" التي بلغت أكثر من 200 ألف مشاهدة، من كلمات:السحاب، ألحان:أسامة العطار، توزيع:محمد صالح.
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#Repost @yaralb_lovers with @make_repost ・・・ تستمر عطاءات #يارا الفنية بالساحة الخليجية لاسيما بعد ترويجها بالأمس لأحدث أعمالها الذي سيبصر النور قريباً على قناة #سفيرة_الغناء_العربي يارا الرسمية في اليوتيوب 😍❤️ أغنية جديدة بعنوان "#الهروب". . كلمات: مجد ألحان: صمت. . حماس جمهور يارا يتجدد بعد الاعلان عن المقطع الترويجي.. في انتظار الملامح الكاملة للأغنية لنسمتع معاً بولادة عمل جديد ضمن أرشيف يارا المتجدد 🎼🎧 من منكم ينتظر تنبيه قناة يارا عن طريق اليوتيوب 📲؟. . Happened yesterday: @Yara promoted her latest khaliji song #AlHoroub teaser 😍❤️ which will be launched soon through her official YouTube channel, who’s excited to hear the full song ?. . #الهروب #الخليجي #دبي #السعودية #يارا_لوفرز #YaraNews #YaraSongs #Soon #Excited #New #Exclusive #Khaliji #Youtube #Latest #Yarusheyat
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