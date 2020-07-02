تداوّل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صور من كواليس تصوير فيلم "زنزانة 7"، المقرر طرحه خلال الموسم السينمائي لعيد الأضحى القادم.
تم استئناف تصوير الفيلم في الفترة الماضية، بعد فترة تأجيله بسبب وباء كورونا وتبعاً للإجراءاتالوقائية التي تقضي بوقف التجمعات والأنشطة الفنية.
"زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعى، عبير صبرى، مايا نصرى، منة فضالى، ايهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، إيمىاسلام، مصطفى هريدى، وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
يذكر أن زاهر وفضالي قد شاركا في الموسم الدرام الرمضاني الماضي من خلال مسسلسل "البرنس"، وفضالي بمسلسل "حب عمري"، وحققا مشاهدة جماهيرية كبيرة، وتصدرا محركات البحث المختلفة، طوال عرض حلقاتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..كواليس تصوير فيلم "زنزانة 7" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.