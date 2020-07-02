شاهد..كواليس تصوير فيلم "زنزانة 7"

تداوّل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صور من كواليس تصوير فيلم "زنزانة 7"، المقرر طرحه خلال الموسم السينمائي لعيد الأضحى القادم.

تم استئناف تصوير الفيلم في الفترة الماضية، بعد فترة تأجيله بسبب وباء كورونا وتبعاً للإجراءات

الوقائية التي تقضي بوقف التجمعات والأنشطة الفنية.

"زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعى، عبير صبرى، مايا نصرى، منة فضالى، ايهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، إيمى

اسلام، مصطفى هريدى، وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

يذكر أن زاهر وفضالي قد شاركا في الموسم الدرام الرمضاني الماضي من خلال مسسلسل "البرنس"، وفضالي بمسلسل "حب عمري"، وحققا مشاهدة جماهيرية كبيرة، وتصدرا محركات البحث المختلفة، طوال عرض حلقاتهما.

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