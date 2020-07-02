شاهد .. لطيفة تدعم حملة احميها من الختان

شاركت الفنانة لطيفة في حملة احميها من الختان، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت لطيفة صورة رافعة من خلالها شعار الحملة، وعلقت عليها قائلة: الختان جريمة .. Advertisements احميها من الختان. احميها من الختان. يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان للشمس، والأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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