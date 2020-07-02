محمد فؤاد يرثي سامي العدل بكلمات مؤثرة

نشر النجم محمد فؤاد صورة للنجم القدير سامي العدل، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأرثى محمد فؤاد بكلمات مؤثرة سامي العدل، قائلًا: استاذي واخويا الغالي/ سامي العدل بجد وحشتني ومعرفناش قيمه وجودك و ونسك لينا جميعا غير لما مشيت.. عرفتك طول عمري اخ واستاذ وصاحب وعاشق لكل من حولك..



تحب كل الناس بنفس القدر..لم اسمعك يوما تغتاب احد بسوء..كنت فقط تحكي علي مواقف الود والذكريات الجميله والمضحكه التي تحمل كل السعاده والالفه..وكأنك ابن واخ لكل انسان

وانسانه في مصر والوطن العربي..



كم كنت ودود ياسماسم.. ومصري جدع حتي النخاع..



كنت نموذج في الجدعنه لآخر يوم في حياتك.. اكتشفتني ممثلا وقدمتني للسينما بشكل لم احلم به.. جزاك الله كل خير..

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لم يفوتك فيلم من افلامي إلا وكنت تأتي مصطحبا ابنك وابننا جميعا (احمد) وحاملًا بوكيه ورد لتقدمه لي وللمشاركين معي في بدايه التصوير لتشد من ازرنا رغم ان هذه الافلام لم تكن من انتاجك ورغم اننا لم نفعل معك شيء نستحق عليه

ذلك الكرم..



أدعو الله عز وجل ان يجازيك عن كل فعل كريم مايفرح قلبك الان.. وحشتني ياسامي ياجميل المشاعر والانسانيه ياخويا ياغالي وسامحني وغلاوه (احمد) إن كنت قصرت معاك في يوم في جنه النعيم ياحبيبي..

تلميذك .. محمد فؤاد.

يذكر أن النجمين محمد فؤاد، وسامي العدل شاركا سابقًا في بطولة فيلم إشارة مرور، والفيلم من تأليف مدحت العدل، وإخراج خيري بشارة، وبطولة كل من ليلى علوي، سامي العدل، أحمد آدم، إنعام سالوسة، ماجدة زكي، ناصر إبراهيم، سمير العصفوري، أحمد عقل، إيفيت انطوان، أحمد الطماني، علي عبد المنعم، صلاح مرعي، أحمد حسين، محمد عبد الجواد، زينب وهبي، محمد لطفي، عماد رشاد، فتحي عبد الوهاب، محمد متولي، نبوية السيد، علية الجباس، لبنى ونس، محمود التهامي.