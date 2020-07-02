10 يوليو..العسيلي نجم أول "حفلة في البلكونة" أونلاين

يستعد النجم محمود العسيلي لاحياء حفل أونلاين على مواقع التواصل الاجتماعي لجمهوره ومحبيه وذلك يوم الجمعه ١٠ يوليو في تمام الساعة العاشرة مساًء.

ويفتتح عسيلي أولى حفلات مهرجان حفلة من البلكونة الذي يضم الفترة القادمة ٨ حفلات غنائية أونلاين لعدد من أشهر نجوم الغناء على

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مدار الثلاثة أشهر المقبلة.

وتظهر حفلات من البلكونة بشكل مبهر ومختلف في عالم الحفلات الأونلاين ويقوم بتنظيمه أحمد غانم هاي ويف الذي قام بتنفيذ هذا المهرجان بشكل جديد ومختلف والذي صرح أن المهرجان يكون تحت

مسمي "حفله في البلكونة"، وهو يضم عدد كبير من الحفلات الاونلاين لعدد من اشهر مطربي الغناء خلال الفتره القادمة، ويستخدم احدث التقنيات في التصوير و طريقه نقل الحفل أونلاين بأعلى جودة؛ ليظهر الحفل بشكل جديد للجمهور على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وبمجرد الإعلان عن الحفل حاز إعجاب العديد من جمهور التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معه بشكل كبير .