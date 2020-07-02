بكلمات مؤثرة .. محمد فؤاد يحيي ذكرى عزت أبو عوف

أحيا النجم الكبير محمد فؤاد ذكرى وفاة النجم القدير عزت أبو عوف، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر محمد فؤاد صورة لعزت أبو عوف، وعلق عليها ناعيًا: ابويا واخويا / د عزت ابو عوف ..

في يوم من الايام خوفت الناس تزهق من كلامي عليك.. قولت اعمل فيلم اسمه اسماعيليه رايح جاي اوصل من خلاله للناس كم كنت عظيما كانسان

وفنان معي في بدايتي..



فنان قدمني بنفسه للناس كمطرب وتحمل عبئ مسئوليه تقديم موهبه انا نفسي كنت اشكك فيها وماعنديش ثقه كافيه تؤهلني لموجهه جمهور مصر الكريم..وقولت الفيلم ده يلخص ماحدث..و من خلاله أرد جميلك ياراجل ياعظيم..

Advertisements



لقتني بعد الفيلم بيزداد كلامي عنك وايقنت اني لو فضلت اتكلم عنك وعن كرم اخلاقك لاخر عمري مش كفايه و مفيش اي كلام يوفي حقك..

رحمك الله رحمه واسعه واسكنك الفردوس الاعلي و جعلك مسرور القلب مع الصالحين في جنه النعيم..

تلميذك .. محمد فؤاد.

يذكر أن النجمين محمد فؤاد وعزت أبو عوف شاركا سابقًا في بطولة فيلم إشارة مرور، والفيلم من تأليف مدحت العدل، وإخراج خيري بشارة، وبطولة كل من ليلى علوي، سامي العدل، أحمد آدم، إنعام سالوسة، ماجدة زكي، ناصر إبراهيم، سمير العصفوري، أحمد عقل، إيفيت انطوان، أحمد الطماني، علي عبد المنعم، صلاح مرعي، أحمد حسين، محمد عبد الجواد، زينب وهبي، محمد لطفي، عماد رشاد، فتحي عبد الوهاب، محمد متولي، نبوية السيد، علية الجباس، لبنى ونس، محمود التهامي.