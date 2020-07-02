مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم هند صبري

أعلن السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أن الدورة العاشرة من المهرجان ستقام في الفترة من 12 إلى 18 مارس 2021.



وأكد فؤاد أن الممثل المصري محمود حميدة وافق على الاستمرار في الرئاسة الشرفية للمهرجان في دورته العاشرة للعام الثالث على التوالي، لإيمانه بأهمية دور المهرجان ومدى تحقيقه لمثل ومبادئ يتبناها حميدة نفسه ويسعد بها .

وأضاف فؤاد "نرصد تطورات وضع وباء كورونا في مصر والعالم وكذلك نرصد أنشطة المهرجانات في الداخل والخارج والتي ستقام قبل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ولدينا أكثر من سيناريو للخروج بدورة مميزة تليق باكتمال عقد من الزمان على تأسيس المهرجان".





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فيما قالت المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان، إن المهرجان سيشهد تكريم النجمة هند صبري لمشوارها الفني المتميز في السينما العربية وأعمالها التي تعد قيمة فنية كبيرة في السينما الأفريقية.

وكانت هند صبري قد شاركت في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في دورته الأولى فبراير 2012.

كما سيتم تكريم المخرج الكبير علي عبد الخالق الذي يعد من أهم المخرجين المصريين في فترة الثمانينيات وتعد أعماله علامات مضيئة سينمائياً.

وأعلنت الحسيني أنه بمناسبة مرور 10 سنوات على إقامة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية سيتم إصدار كتاب عن المهرجان وما حققه على مدار دوراته السابقة على المستوى الفني والثقافي والسياسي ومدى تأثيره في السينما الأفريقية.



